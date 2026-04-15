Польза и вред: все, что нужно знать о боярышнике

Плоды боярышника давно и крепко любимы народной медициной, ведь в них содержится масса полезных элементов и витаминов. Лекарства и настои на основе боярышника и правда в какой-то мере помогают при болезнях сердца и сосудов, а также положительно влияют на мужское здоровье. Однако чрезмерное употребление боярышника может навредить организму. «Лента.ру» рассказывает о пользе и вреде плодов боярышника и о том, кому можно и нельзя их использовать.

Что такое боярышник

Боярышник — это высокий колючий кустарник из семейства розоцветные. На территории России чаще всего встречаются два вида, из которых делают настойки и лекарства:

боярышник обыкновенный — кустарник с мелкими плодами, его часто сажают в качестве живой изгороди;

боярышник кроваво-красный — похож на боярышник обыкновенный, но его плоды гораздо крупнее, сочнее и темнее.

Лечебные свойства боярышника с успехом применялись еще в Древнем Китае, где лекари использовали растение как средство для нормализации работы пищеварения. Сегодня плоды растения используют в препаратах для поддержания здоровья многих систем организма, в первую очередь — сердечно-сосудистой.

Истории и легенды о боярышнике

Об этом растении сложено немало легенд. Во многих странах — например, в Галлии, на территории современных Франции, Бельгии и на островах Британии, — его считали магическим деревом и защитником. Из боярышника волхвы делали свои посохи, плели обереги от пожара, его ветки клали в сенях для отпугивания злых духов, в том числе оборотней. Ломать или пилить боярышник считалось недопустимым.

Полезные вещества в боярышнике

Боярышник — кладезь полезных витаминов, микро- и макроэлементов: за это его ценят с древности. Врач-эндокринолог и диетолог Анна Кривошеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в боярышнике содержится много антиоксидантов, в том числе олигомерные проантоцианидины и кверцетин — они помогают укреплять стенки сосудов и капилляров, бороться с воспалениями, уменьшать аллергические реакции организма.

Врач пояснила, что препараты на основе боярышника можно применять в случаях, когда человек страдает артериальной гипертензией, то есть повышенным давлением.

Перед началом приема любых препаратов, в том числе и на основе боярышника, следует сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

По словам Кривошеевой, отвары и лекарства с боярышником также нормализуют уровень холестерина.

Какие витамины и минералы содержатся в боярышнике

витамины: B4, С, К, РР, Е, каротиноиды;

минералы: магний, железо, калий, кальций, медь, йод, марганец;

кислоты: олеиновая, урсоловая, хлорогеновая, винная и кофейная;

антиоксиданты: кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин.

Лечебные свойства боярышника

Благодаря полезным веществам, содержащимся в боярышнике, умеренное употребление его после консультации с врачом может помочь нормализовать ток крови, снизить давление до нормы и укрепить иммунитет, заметила собеседница «Ленты.ру».

Кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» особенно отметил влияние боярышника на сердечно-сосудистую систему: экстракты этого растения не только расширяют сосуды, но и придают тонус сердцу.

Боярышник может помочь при диспепсии — то есть несварении. Но вот при язве или просто на голодный желудок его лучше не принимать, иначе можно получить обратный эффект.

Кроме того, боярышник может сработать как природный антисептик, противовоспалительное и снижающее уровень холестерина средство, как седативное, то есть успокоительное лекарство для нервной системы при стрессе, неврозах и бессоннице.

«Регулярное применение препаратов на основе растения может снять симптомы тахикардии — конечно, при легкой форме заболевания. Настойка боярышника также способна привести в норму уровень холестерина и тем самым предотвратить образование атеросклеротических бляшек», — Александр Тулянкин, кардиолог.

Важно помнить, что боярышник — это не самостоятельное, а вспомогательное средство, которое следует принимать в комплексе с традиционными лекарствами, назначенными врачом.

Показания для применения боярышника

Опрошенные «Лентой.ру» врачи подтвердили, что показанием для того, чтобы обсудить с врачом препараты на основе боярышника, могут быть:

стенокардия;

гипертония;

головокружение;

бессонница;

мигрени;

неврастения;

атеросклероз;

сахарный диабет;

патологии печени и желчного пузыря;

гиповитаминоз;

ревматизм.

Вред боярышника для здоровья

Тошнота и головная боль

Анна Кривошеева подчеркнула, что побочных эффектов от применения боярышника мало. В первую очередь это головная боль или тошнота, но случаются они довольно редко.

Несовместимость с некоторыми лекарствами

Боярышник вступает во взаимодействие с препаратами для улучшения работы сердца и от эректильной дисфункции, поэтому при их использовании от употребления боярышника лучше отказаться.

Кроме того, боярышник и лекарственные препараты на его основе могут принести вред при превышении дозировки, поэтому следует внимательно читать инструкции, соблюдать длительность курса и дозировку — несмотря на то, что это природное средство.

Противопоказания к применению боярышника:

аллергия;

возраст до 12 лет;

пороки сердца;

гипотония;

почечная недостаточность;

беременность.

При кормлении грудью использовать препараты на основе боярышника можно лишь после консультации с врачом.

В любом случае стоит обращать внимание на негативные сигналы организма в начале приема настоек и других препаратов с боярышником. В их числе — мигрень, боли в желудке, расстройство кишечника, тошнота, сыпь, — эти симптомы могут указывать на индивидуальную непереносимость или чрезмерное употребление.

В каком виде продается боярышник

В аптеках есть множество разных препаратов на основе боярышника или с добавлением его экстракта. Это:

сердечные капли;

успокоительные таблетки;

тонизирующие сиропы и эликсиры;

настойка;

капсулы-биодобавки;

чай.

Как заготовить боярышник

Заготовить ягоды боярышника можно самостоятельно. Главное — собирать их вдали от автомагистралей и только со здоровых растений. Важно, чтобы на листьях и плодах не было налета, плесени и вредителей.

Свежесобранные плоды нельзя мыть — это надо делать только перед употреблением или замораживанием.

Хранить свежий боярышник в холодильнике можно в течение нескольких недель. Однако есть несколько способов сохранить плоды надолго.

Заморозка

Вымытые и высушенные ягоды следует положить в полиэтиленовый пакет и убрать в морозильную камеру. Замороженный боярышник сохраняет свои свойства в течение года.

Высушивание

Естественным путем

Чистые сухие ягоды выложите в один слой на доску или противень.

Оставьте на неделю в хорошо проветриваемом месте, чтобы плоды высохли естественным путем.

В духовке

Вымойте и обсушите ягоды.

Выложите их в один слой на противень, можно подстелить пергамент, главное — не силиконизированный.

Выставите температуру духовки на 30 градусов.

Сушите боярышник с приоткрытой духовкой до полной готовности. Как долго это будет происходить — зависит от размера и сочности плодов.

Высушенные ягоды лучше держать в стеклянных банках или холщовых мешочках, тогда они сохраняют свои свойства как минимум два года.

Спиртовая настойка

На одну часть сухих плодов боярышника добавьте 10 частей 70-градусного спирта и плотно закройте посуду.

Настаивайте в темном месте три недели.

Готовый настой боярышника профильтруйте через марлю, сложенную в несколько раз.

Принимать готовый препарат лучше по назначению врача — он должен подобрать дозировку, подходящую именно вам.

Витаминный чай

Одну столовую ложку сухих ягод залейте стаканом кипятка.

Настаивайте чай под крышкой в течение 20 минут.

Готовый напиток нужно профильтровать.

Употреблять чай из боярышника лучше в смеси с зеленым в соотношении один к трем.

Свежевыжатый сок

Из плодов боярышника можно даже выжимать сок, но пить его чистым нельзя. Нужно обязательно разбавлять напиток водой в соотношении 1\2, иначе получится слишком концентрированная жидкость, прием которой может нарушить сердечный ритм.

Выпить целый стакан даже разбавленного сока боярышника нельзя — максимум несколько чайных ложек.

Вопрос-ответ (FAQ)

Можно ли принимать боярышник при беременности?

Нет, нельзя. Боярышник стимулирует сокращения матки и может снижать давление, что создает риск выкидыша или гипоксии плода. Беременным он противопоказан.

Сколько ягод боярышника можно съедать в день?

Не более 100-150 граммов. Превышение дозы может вызвать тошноту, сонливость и сбои ритма сердца.

Боярышник повышает или понижает давление?

Понижает. Он расширяет сосуды и улучшает кровоток, поэтому эффективен при гипертонии. При пониженном давлении употреблять его нельзя.