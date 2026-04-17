Названо безопасное количество шашлыка

Безопасное количество шашлыка рассчитывается исходя из состояния здоровья человека, рассказала диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, сколько шашлыка можно съесть.

«Нужно обращать внимание, какой шашлык: жареный или запеченный. Тем не менее, все равно где-то от 200 до 400 граммов, а кому-то и 150 хватит. Все зависит от возможности переваривания, от общего веса, роста, развитой или неразвитой мышечной массы», — сказала Соломатина.

По словам диетолога, шашлык из рыбы переваривается легко, а из птицы — сложнее.

«Рыбки можно съесть больше птицы. На первом месте рыба, на втором птица, а уже дальше там свинина, баранина, говядина. Рыба переваривается легко, птица чуть сложнее. Соответственно, дальше красное мясо, оно тяжелее», — объяснила эксперт.

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» ранее подсчитали стоимость шашлычного набор в России в 2026 году. Так, за набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые предметы придется в среднем заплатить 4986 рублей.

Сообщалось также, что россиянам, которые жарят шашлыки на даче игнорируя установленные правила, грозят штрафы в 20 тысяч рублей. Речь идет о запрете готовить это блюдо на открытом огне на расстоянии меньше пяти метров от домов и хозпостроек. Кроме того, вокруг мангала обязательно должна быть очищенная зона радиусом не менее двух метров, а рядом должна быть вода или огнетушитель.