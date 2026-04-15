Уролог объяснил, какие напитки могут спровоцировать мочекаменную болезнь

Чем больше чистой воды пьет человек, тем ниже вероятность, что соли осядут в почках в качестве камней, рассказал уролог-онколог Виген Малхасян. Он также рассказал, как разные напитки влияют на организм.

Газированные сладкие напитки способствуют образованию камней в почках. Исследование, которое было опубликовано в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, выявило, что даже одна порция колы в день на 23% повышает риск развития мочекаменной болезни. Виновата в этом фруктоза, при попадании в организм которой до 60% вырастает риск выведения кальция и оксалатов с мочой, что является основным "строительным материалом" для камней, пишет kp.ru.

Ортофосфорная кислота, в свою очередь, входящая в состав темных газированных напитков, закисляет мочу и вымывает магний, который призван тормозить кристаллизацию солей. Что касается соков, то в свежевыжатых, тем более цитрусовых, содержится много цитратов, предотвращающих образование и рост камней. А вот в напитках из пакетов из-за пастеризации цитратов намного меньше, зато сахара куда больше.

Мочегонные чаи для похудения влияют на нефроны - функциональные единицы почек, они блокируют обратное всасывание натрия, калия и хлора. Из-за этого из организма выходит больше воды, а с ней - и необходимые для жизни электролиты: калий, магний, кальций. Такой процесс может нарушить водно-электролитный баланс.