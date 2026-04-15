Врач рассказала о необычном источнике белка для укрепления здоровья

Медик Курзина назвала растительный суперфуд, который остановит выпадение волос и укрепит нервы. При этом он пахнет как настоящий сыр.

Существует продукт с ароматом выдержанного пармезана или поджаренного фундука, хотя к молочке и орехам он вообще не относится. Речь о неактивных дрожжах, которые сегодня все чаще называют полноценным суперфудом для повседневного рациона. Это насыщенный источник растительного белка и витаминов группы B.

Нутрициолог и терапевт Татьяна Курзина в беседе с krsk.aif.ru пояснила, что неактивные дрожжи производят из дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae. Их главная особенность – способ обработки: продукт подвергают нагреванию, из-за чего грибки погибают и больше не способны вызывать брожение. Поэтому тесто на таких дрожжах не поднимется.

В продаже неактивные дрожжи обычно можно найти в виде легких хлопьев, порошка или гранул. Как поясняет специалист, у добавки приятный вкус с легкими сырными и ореховыми нотками. Но ценят ее не только за вкус. Для многих это удобный способ аккуратно восполнить нехватку важных веществ.

– Это настоящий концентрат полезных веществ или, простыми словами, суперфуд. Во-первых, это полноценный растительный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты – те, что наш организм не умеет синтезировать самостоятельно. Это делает неактивные дрожжи отличным подспорьем для вегетарианцев и веганов. Во-вторых, это комплекс витаминов группы B: В1, В2, В3, В6, В9 и В12. Они отвечают за здоровье нервной системы, энергетический обмен, состояние кожи и волос, – отметила врач.

При этом специалист подчеркивает, что витамин B12 присутствует в дрожжах не всегда, а только если продукт был дополнительно обогащен при производстве. Также в составе много хрома, селена и калия.

В неактивных дрожжах содержится до 45–50 г белка на 100 г сухого продукта. Но, несмотря на такие показатели, эксперт не советует делать их главным источником протеина. Это скорее полезная добавка к рациону, а не его основа. По мнению врача, питание должно быть разнообразным и включать как растительные, так и животные белки. Как отмечает нутрициолог, безопасная и полезная суточная норма – не больше двух столовых ложек неактивных дрожжей в день.

Для здорового человека продукт считается безопасным, однако есть нюансы. С осторожностью его стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и склонностью к аллергическим реакциям.