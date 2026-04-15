Стоматолог предупредил о неочевидной опасности поцелуев

Стоматолог Анна Каролина Хименес предупредила, что поцелуи могут привести к проблемам со здоровьем. Об их неочевидной опасности она рассказала в разговоре с изданием Terra.

По словам Хименес, через поцелуй можно заразиться мононуклеозом — вирусным заболеванием, которое проявляется лихорадкой, болью в горле, сильной усталостью и увеличением лимфатических узлов. Аналогичным способом может передаваться и герпес, представляющий собой небольшие волдыри на губах или вокруг них, отметила доктор.

Еще одной опасностью врач назвала кандидоз — грибковую инфекцию, при которой появляются белые бляшки, жжение и дискомфорт во рту. Кроме того, через слюну передаются бактерии, приводящие к развитию гингивита — воспаления десен.

Для профилактики перечисленных патологий специалистка посоветовала тщательно ухаживать за зубами, регулярно посещать стоматолога и не целоваться при возникновении язв или других повреждений в полости рта.

