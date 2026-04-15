Любителей анального секса предупредили о риске инвалидности

Колопроктолог Марьяна Абрицова предупредила, что любители анального секса могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. На эту тему она высказалась в ходе интервью для Алексея Голубева.

Как заявила Абрицова, даже однократный анальный секс приводит к травматизации анального сфинктера. Одни люди могут на протяжении всей жизни заниматься этой сексуальной практикой без негативных последствий, а другие получают серьезные осложнения уже после первого раза, подчеркнула доктор.

«Есть случаи, когда после однократного анального секса с подготовкой и согласием люди становились инвалидами, потому что были разрывы волокон сфинктера, поэтому начиналось недержание», — отметила врач.

В результате такие люди были вынуждены носить памперсы. Вернуть анальный сфинктер в изначальное состояние в их случае невозможно, добавила Абрицова.

