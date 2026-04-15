Врач назвал опасные подводные камни полезных продуктов

Даже продукты, которые традиционно воспринимаются как «полезные», могут вызывать выраженное повышение уровня глюкозы в крови. Однако важно понимать: речь идёт не о «вредных продуктах», а о продуктах с высокой скоростью усвоения углеводов и высокой гликемической нагрузкой.

«Реакция организма при этом зависит от порции, сочетания продуктов и состояния углеводного обмена. В первую очередь это фруктовые соки и смузи. При их приготовлении частично или полностью удаляется клетчатка, которая в цельных продуктах замедляет всасывание сахаров. В результате глюкоза поступает в кровь быстрее, чем при употреблении цельных фруктов», - сообщил «Свободной Прессе» врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.

К этой же группе относятся мюсли, гранола и готовые «фитнес-завтраки» промышленного производства. Несмотря на позиционирование, они зачастую содержат добавленные сахара, мёд, сиропы и обработанные злаки, что повышает гликемический ответ.

«Сухофрукты (изюм, финики, курага) представляют собой концентрированный источник природных сахаров. При отсутствии контроля порции они способны вызывать значимое повышение глюкозы. Также к продуктам с быстрым усвоением углеводов относятся очищенные злаки (белый рис, рисовые хлебцы, белая мука и изделия из неё). Отдельно стоит отметить, что спелые и переспелые фрукты (например, виноград, бананы) содержат больше легкоусвояемых сахаров, однако их влияние на глюкозу зависит от количества и общего рациона», - сообщил врач.

В случае молочных продуктов с маркировкой «0%» или «фитнес», отметил он, необходимо учитывать возможное наличие добавленных сахаров или подсластителей, которые и формируют гликемический эффект.

Ранее в новостях были названы неочевидные симптомы диабета.