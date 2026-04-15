Гастроэнтеролог перечислил болезни, при которых редис опасен для здоровья

Редис, несмотря на свою пользу, противопоказан людям с рядом заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, кому стоит отказаться от этого овоща.

По словам медика, редис богат эфирными маслами и грубой клетчаткой, которые стимулируют работу желудка и кишечника. Однако именно эти свойства делают его опасным при определённых недугах.

Владимир Логинов объяснил, при каких заболеваниях редис противопоказан или требует большой осторожности в употреблении:

острый гастрит, язвенная болезнь, энтероколит — овощ вызывает боль и изжогу;

панкреатит — редис активирует ферменты, что может привести к самоперевариванию поджелудочной железы;

жёлчнокаменная болезнь — может спровоцировать печёночную колику;

синдром раздражённого кишечника — способен вызвать диарею;

подагра — пурины в составе редиса повышают уровень мочевой кислоты;

гипотиреоз — редис относится к струмогенным продуктам: он снижает захват йода щитовидной железой.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что особенно опасен редис при употреблении в больших количествах. Людям с перечисленными диагнозами от него лучше отказаться полностью или есть с крайней осторожностью.