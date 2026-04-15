Стало известно, как мат влияет на здоровье

Употребление в повседневной речи матерных слов отрицательно сказывается на здоровье человека, заявил профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков.

«Чистая речь - она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове… Если мы говорим о долголетии, то внутренний мир человека должен быть именно гармоничным. Включая то, какими словами он выражает свои мысли», – сказал он РИА Новости.

Профессор отметил, что использование обсценной лексики приводит к большому выбросу энергии, которая идет во вред человеку.

