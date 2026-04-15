Трихологи объяснили, почему зумеры стали чаще терять волосы

Всё больше зумеров сталкиваются с ранним выпадением волос. Трихологи связывают это не только с генами, но и с образом жизни — хроническим стрессом, недосыпом и постоянным напряжением, сообщают «Известия».

Кандидат медицинских наук Спартак Каюмов пояснил, что многие молодые люди поздно ложатся спать из-за работы или ночного интернета, а ведь именно ночью организм восстанавливается, и это помогает расти волосам. По его словам, нарушение сна и постоянное напряжение отражаются на состоянии организма в целом. В ряде случаев требуется помощь психотерапевта.

Ключевую же роль в раннем выпадении волос играет генетическая предрасположенность — алопеция, связанная с чувствительностью волосяных фолликулов к мужским гормонам. Это не болезнь, а наследственная особенность. Чем выше чувствительность, тем раньше запускается процесс, и полностью остановить его невозможно.

Раннее облысение чаще встречается у мужчин из-за гормональных особенностей: повышенного уровня тестостерона и большего количества андрогеновых рецепторов. Уже к 30 годам у 25% мужчин наблюдаются признаки истончения или выпадения волос. У женщин проблема чаще носит временный характер и связана с дефицитом железа, стрессом и нарушениями обмена веществ.

Трихологи советуют использовать щадящие шампуни и мыть голову по мере загрязнения. Частота мытья не влияет на облысение, а ориентироваться нужно на тип кожи: при жирной — ежедневно, при сухой — раз в 3–4 дня. Современная медицина предлагает способы замедлить выпадение волос — от медикаментов до пересадки, но эффективность зависит от стадии процесса.