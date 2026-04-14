Врач объяснил, что происходит с мозгом после 35 лет

Ощущение, будто мозг работает хуже с возрастом, не всегда связано с серьезными заболеваниями наподобие деменции — зачастую это последствия усталости или недосыпа. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач‑психиатр и эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

По словам специалиста, причина того, что после 35 лет ухудшается память, рассеивается внимание и сложнее концентрироваться на задачах, часто кроется в хроническом стрессе и эмоциональном выгорании.

«В основе синдрома эмоционального выгорания лежат нейрофизиологические механизмы, связанные с правополушарным доминированием на фоне левополушарного дефицита, нарушением согласованной деятельности полушарий головного мозга и нарушением межполушарного переноса эмоционально значимой информации», — пояснила Штань.

По словам психиатра, из‑за постоянного напряжения в организме происходят изменения: слабеют нейронные связи в префронтальной коре (области мозга, отвечающей за планирование и самоконтроль), уменьшается объем серого вещества в гиппокампе (зоне, связанной с памятью), падает уровень нейротрофического фактора (вещества, необходимого для восстановления нервных клеток) и уменьшается активность серотонин- и дофаминергических систем, что ведет к апатии.

«Последствия недосыпа, усталости, стресса проходят после отдыха, устранения причин. Если же симптомы сохраняются, необходимо обратиться к специалисту для уточнения состояния здоровья, дифференциальной диагностики первопричины когнитивных нарушений», — говорит Штань.

При деменции же, поясняет врач, отдых не дает эффекта и симптомы со временем прогрессируют.

«Недостаточность ночного сна сказывается на работе глимфатической системы, которая в ночное время выводит из головного мозга накопившиеся за день ненужные вещества», — заявила специалист.

Штань посоветовала снизить нагрузку на мозг, чтобы предотвратить выгорание: не брать задачи на дом, отделяя работу от личной жизни, выделять время на отдых и гулять на свежем воздухе, сократить время в соцсетях, спать не менее 7-8 часов и сбалансировать рацион питания.