Гибрид помело и белого грейпфрута: чем полезен фрукт свити и с чем его едят

Рассказываем, на что обратить внимание при покупке и какие блюда приготовить.

Свити — это фрукт, о котором многие слышали, но не все пробовали. Внешне он напоминает грейпфрут, однако по вкусу часто оказывается мягче и слаще. Именно за свой уникальный вкус он и получил своё название — от английского sweet, то есть «сладкий». Фрукт не переносит холодный климат, растёт преимущественно в Израиле, США и странах Средиземноморья. Как такового в природе его не существовало — свити получен в результате селекции в 1970-х годах. Учёные скрестили белый грейпфрут и помело для того, чтобы сохранить полезные свойства цитрусовых, но убрать характерную горечь.

Свити до сих пор считается продуктом узкой ниши. Однако постепенно он приобретает распространение в России и странах СНГ. В Китае и Японии уже научились его выращивать, что частично и повлияло на появление фрукта на наших прилавках. Как добавить свити в рацион и чем он полезен — расскажем далее.

Описание фрукта

Свити легко узнать по внешнему виду. Он обычно округлый, немного приплюснутый, по размеру сопоставим с небольшим грейпфрутом. Кожура плотная, гладкая, зелёного или зелёно-жёлтого цвета — и это важный момент: даже полностью спелый фрукт может оставаться зелёным. Внутри свити — светлая мякоть, разделённая на дольки. Плёнки даже спелого фрукта могут быть достаточно плотными, поэтому их часто снимают перед употреблением.

Главная особенность свити — вкус. Он мягкий, сладковатый, с лёгкой цитрусовой свежестью и практически без горечи, которая характерна для грейпфрута. Аромат — лёгкий, свежий, без резких нот. На прилавках продукт также может встречаться под названиями «оробланко» или «помелит».

Пищевая ценность и полезные свойства

Как и большинство цитрусовых, этот продукт содержит набор витаминов и минералов, которые регулярно должны поступать с пищей. В первую очередь это витамин C — в среднем около 30-45 мг на 100 г. Аскорбиновая кислота участвует в работе иммунной системы, помогает организму справляться с инфекциями и поддерживает состояние кожи за счёт участия в синтезе коллагена. Также в составе присутствуют:

калий (~180-200 мг) — регулирует водно-солевой баланс, помогает нормально работать сердцу и участвует в передаче нервных импульсов;

пищевые волокна (~1,5-2 г) — способствуют нормальной работе кишечника, помогают поддерживать качественное пищеварение и дают более длительное чувство сытости;

антиоксиданты (включая флавоноиды) — снижают уровень окислительного стресса, который связан с повреждением клеток;

витамины группы B (в небольших количествах) — участвуют в обменных процессах и выработке энергии.

За счёт такого состава регулярное употребление свити потенциально:

поддерживает иммунную защиту организма, особенно при повышенной нагрузке или в сезон простуд;

улучшает пищеварение по причине наличия клетчатки и органических кислот;

способствует стабильному распределению уровня энергии в течение дня;

помогает контролировать аппетит: фрукт содержит много воды и мало калорий (около 40-50 ккал на 100 г), однако при этом даёт ощущение сытости.

В результате свити можно рассматривать как лёгкий, но вполне функциональный продукт, который дополняет рацион без лишней калорийной нагрузки.

Способы употребления свити

Фрукт чаще всего едят в свежем виде. Для этого его очищают от плотной кожуры, разделяют на дольки и при необходимости удаляют плёнки. Он хорошо подходит для:

фруктовых салатов;

лёгких десертов;

добавления в йогурты или каши.

Также его можно использовать в более интересных сочетаниях. Например, он отлично дополняет салаты с зеленью, мягкими сырами или курицей. Из фрукта можно готовить свежевыжатые соки и морсы, а его кожура вполне пригодна для приготовления отваров или настоев.

Рецепты с использованием свити

«Если у вас есть время и желание, приготовьте блюда со свити по нашим рецептам», — Олеся Андреева, повар-кондитер.

Салат со свити, зеленью и мягким сыром

Время приготовления: 10-12 минут.

Количество порций: 2.

Калорийность (порция): около 220-250 ккал.

Белки (на порцию): ~12 г.

Жиры (на порцию): ~15 г.

Углеводы (на порцию): ~12 г.

Список ингредиентов:

свити — 1 шт.;

смесь зелени (рукола, шпинат) — 80 г;

мягкий сыр (творожный или фета) — 80 г;

орехи (грецкие или миндаль) — 20 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистите фрукт от кожуры и плёнок, разделите на дольки и нарежьте на кусочки среднего размера. Зелень промойте и стряхните с неё воду. В миске соедините зелень, свити и кусочки сыра, добавьте орехи. Смешайте масло с лимонным соком и солью, заправьте салат и аккуратно перемешайте перед подачей.

Освежающий напиток с имбирём и мятой

Коктейль отлично освежает в летнее время, имеет большую ценность для организма, так как сочетание с мятой и имбирём усиливает положительные свойства свити.

Время приготовления: 7-10 минут.

Количество порций: 2.

Калорийность (порция): около 90-110 ккал.

Белки (на порцию): ~1 г.

Жиры (на порцию): ~0 г.

Углеводы (на порцию): ~22 г.

Список ингредиентов:

свити — 1 шт;

вода — 300 мл.;

свежий имбирь (корень) — 10 г;

мята — 5-6 листьев;

мёд — 1 ч. л.;

лёд — по желанию.

Способ приготовления

Очистите свити и выжмите сок или измельчите мякоть в блендере.

Имбирь натрите на мелкой тёрке или пропустите через чеснокодавку.

Смешайте сок свити с водой, добавьте имбирь, мёд и листья мяты.

Перемешайте, при желании добавьте лёд и дайте напитку настояться пять-семь минут перед подачей.

Как выбрать и хранить свити?

При покупке фрукта важно ориентироваться не столько на цвет, сколько на другие признаки. Спелый свити должен быть:

тяжёлым для своего размера;

плотным, но слегка упругим;

с гладкой кожурой без повреждений.

Важно! Зелёный цвет — это норма, а не признак незрелости. Если фрукт не жёсткий — можно брать.

Хранить продукт можно при комнатной температуре несколько дней. В холодильнике он останется свежим до двух-трёх недель. Главное — не держать фрукт в слишком влажной среде и избегать повреждений кожуры.

Свити — это удачный гибрид, в котором убрали главный минус грейпфрута — горечь, сохранив при этом его состав. Отдельно стоит отметить, что свити — не просто «вкусный», а изученный продукт. Ищите фрукт на прилавках своих супермаркетов и не бойтесь пробовать новое!

