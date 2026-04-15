Гибрид помело и белого грейпфрута: чем полезен фрукт свити и с чем его едят

Свити: что это за фрукт, польза и вред, вкус, как выбирать, как едят
Рассказываем, на что обратить внимание при покупке и какие блюда приготовить.
Свити — это фрукт, о котором многие слышали, но не все пробовали. Внешне он напоминает грейпфрут, однако по вкусу часто оказывается мягче и слаще. Именно за свой уникальный вкус он и получил своё название — от английского sweet, то есть «сладкий». Фрукт не переносит холодный климат, растёт преимущественно в Израиле, США и странах Средиземноморья. Как такового в природе его не существовало — свити получен в результате селекции в 1970-х годах. Учёные скрестили белый грейпфрут и помело для того, чтобы сохранить полезные свойства цитрусовых, но убрать характерную горечь.
Свити до сих пор считается продуктом узкой ниши. Однако постепенно он приобретает распространение в России и странах СНГ. В Китае и Японии уже научились его выращивать, что частично и повлияло на появление фрукта на наших прилавках. Как добавить свити в рацион и чем он полезен — расскажем далее.
Описание фрукта
Свити легко узнать по внешнему виду. Он обычно округлый, немного приплюснутый, по размеру сопоставим с небольшим грейпфрутом. Кожура плотная, гладкая, зелёного или зелёно-жёлтого цвета — и это важный момент: даже полностью спелый фрукт может оставаться зелёным. Внутри свити — светлая мякоть, разделённая на дольки. Плёнки даже спелого фрукта могут быть достаточно плотными, поэтому их часто снимают перед употреблением.
Главная особенность свити — вкус. Он мягкий, сладковатый, с лёгкой цитрусовой свежестью и практически без горечи, которая характерна для грейпфрута. Аромат — лёгкий, свежий, без резких нот. На прилавках продукт также может встречаться под названиями «оробланко» или «помелит».
Пищевая ценность и полезные свойства
Как и большинство цитрусовых, этот продукт содержит набор витаминов и минералов, которые регулярно должны поступать с пищей. В первую очередь это витамин C — в среднем около 30-45 мг на 100 г. Аскорбиновая кислота участвует в работе иммунной системы, помогает организму справляться с инфекциями и поддерживает состояние кожи за счёт участия в синтезе коллагена. Также в составе присутствуют:
- калий (~180-200 мг) — регулирует водно-солевой баланс, помогает нормально работать сердцу и участвует в передаче нервных импульсов;
- пищевые волокна (~1,5-2 г) — способствуют нормальной работе кишечника, помогают поддерживать качественное пищеварение и дают более длительное чувство сытости;
- антиоксиданты (включая флавоноиды) — снижают уровень окислительного стресса, который связан с повреждением клеток;
- витамины группы B (в небольших количествах) — участвуют в обменных процессах и выработке энергии.
За счёт такого состава регулярное употребление свити потенциально:
- поддерживает иммунную защиту организма, особенно при повышенной нагрузке или в сезон простуд;
- улучшает пищеварение по причине наличия клетчатки и органических кислот;
- способствует стабильному распределению уровня энергии в течение дня;
- помогает контролировать аппетит: фрукт содержит много воды и мало калорий (около 40-50 ккал на 100 г), однако при этом даёт ощущение сытости.
В результате свити можно рассматривать как лёгкий, но вполне функциональный продукт, который дополняет рацион без лишней калорийной нагрузки.
Способы употребления свити
Фрукт чаще всего едят в свежем виде. Для этого его очищают от плотной кожуры, разделяют на дольки и при необходимости удаляют плёнки. Он хорошо подходит для:
- фруктовых салатов;
- лёгких десертов;
- добавления в йогурты или каши.
Также его можно использовать в более интересных сочетаниях. Например, он отлично дополняет салаты с зеленью, мягкими сырами или курицей. Из фрукта можно готовить свежевыжатые соки и морсы, а его кожура вполне пригодна для приготовления отваров или настоев.
Рецепты с использованием свити
«Если у вас есть время и желание, приготовьте блюда со свити по нашим рецептам», — Олеся Андреева, повар-кондитер.
Салат со свити, зеленью и мягким сыром
- Время приготовления: 10-12 минут.
- Количество порций: 2.
- Калорийность (порция): около 220-250 ккал.
- Белки (на порцию): ~12 г.
- Жиры (на порцию): ~15 г.
- Углеводы (на порцию): ~12 г.
Список ингредиентов:
- свити — 1 шт.;
- смесь зелени (рукола, шпинат) — 80 г;
- мягкий сыр (творожный или фета) — 80 г;
- орехи (грецкие или миндаль) — 20 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистите фрукт от кожуры и плёнок, разделите на дольки и нарежьте на кусочки среднего размера.
- Зелень промойте и стряхните с неё воду.
- В миске соедините зелень, свити и кусочки сыра, добавьте орехи.
- Смешайте масло с лимонным соком и солью, заправьте салат и аккуратно перемешайте перед подачей.
Освежающий напиток с имбирём и мятой
Коктейль отлично освежает в летнее время, имеет большую ценность для организма, так как сочетание с мятой и имбирём усиливает положительные свойства свити.
- Время приготовления: 7-10 минут.
- Количество порций: 2.
- Калорийность (порция): около 90-110 ккал.
- Белки (на порцию): ~1 г.
- Жиры (на порцию): ~0 г.
- Углеводы (на порцию): ~22 г.
Список ингредиентов:
- свити — 1 шт;
- вода — 300 мл.;
- свежий имбирь (корень) — 10 г;
- мята — 5-6 листьев;
- мёд — 1 ч. л.;
- лёд — по желанию.
Способ приготовления
- Очистите свити и выжмите сок или измельчите мякоть в блендере.
- Имбирь натрите на мелкой тёрке или пропустите через чеснокодавку.
- Смешайте сок свити с водой, добавьте имбирь, мёд и листья мяты.
- Перемешайте, при желании добавьте лёд и дайте напитку настояться пять-семь минут перед подачей.
Как выбрать и хранить свити?
При покупке фрукта важно ориентироваться не столько на цвет, сколько на другие признаки. Спелый свити должен быть:
- тяжёлым для своего размера;
- плотным, но слегка упругим;
- с гладкой кожурой без повреждений.
Важно! Зелёный цвет — это норма, а не признак незрелости. Если фрукт не жёсткий — можно брать.
Хранить продукт можно при комнатной температуре несколько дней. В холодильнике он останется свежим до двух-трёх недель. Главное — не держать фрукт в слишком влажной среде и избегать повреждений кожуры.
Свити — это удачный гибрид, в котором убрали главный минус грейпфрута — горечь, сохранив при этом его состав. Отдельно стоит отметить, что свити — не просто «вкусный», а изученный продукт. Ищите фрукт на прилавках своих супермаркетов и не бойтесь пробовать новое!
