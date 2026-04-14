Врач посоветовал совершать в конце ужина одно действие

Диетолог Оскар Уртадо заявил, что одно действие, совершенное в конце ужина, поможет избавиться от проблем с пищеварением. Его слова приводит издание El Economista.

Уртадо посоветовал людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, съесть в конце ужина запеченное яблоко с корицей. В этом фрукте содержится большое количество пектина, который улучшает работу пищеварительной системы, пояснил доктор.

Врач добавил, что вещество служит своеобразной приманкой для некоторых патогенных бактерий: они прикрепляются к пектину и выводятся вместе с калом. Кроме того, запеченные яблоки богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и снижают тем самым риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, дополнил Уртадо.

Ранее диетолог Карлин Ремедиос рассказал о пользе ежедневного употребления апельсинов. По его словам, они поддерживают нормальную работу кровеносных сосудов.