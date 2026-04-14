Медик рассказал о скрытой опасности колготок

Привычный элемент женского гардероба — колготки — может представлять серьёзную угрозу для здоровья. По словам специалистов, особенно опасными для сосудов являются утягивающие модели, а неправильное использование даже обычных капроновых изделий может привести к перегреву или переохлаждению организма.

© Чемпионат.com

Врач общей практики Мария Котова в беседе с «Пятым каналом» пояснила, что аллергические реакции при ношении колготок возникают не столько из-за синтетических материалов (полиамида или эластана), сколько из-за дополнительных компонентов в составе. Однако главную угрозу медик видит в утягивающих моделях.

Утягивающие колготки способны нарушать лимфо- и кровообращение, особенно при длительном сидении. Это может привести к отёкам в области голеней и лодыжек, а в дальнейшем — к проблемам с венами, включая развитие варикозной болезни, предупредила врач.

Эксперты советуют относиться к выбору и ношению колготок осознанно. Шерстяные или хлопковые модели можно носить без существенных ограничений, тогда как утягивающие изделия лучше использовать не дольше нескольких часов. Обычные капроновые колготки также требуют осторожности: они создают эффект перегрева, а в холодную погоду, наоборот, могут усиливать переохлаждение. Врачи рекомендуют подбирать их по погоде и не носить более 8–10 часов подряд.

Особое внимание медики уделили и мужскому гардеробу. Терапевт Ростислав Романовский отметил, что длительное ношение термобелья может вызывать кожные проблемы из-за трения и нарушения отвода влаги. Кроме того, перегрев в области половых органов способен негативно сказаться на репродуктивной функции.