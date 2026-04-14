Россиян предупредили об опасных для жизни последствиях кариеса

Диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что невылеченный кариес может привести к возникновению опасных для жизни последствий. Такое предупреждение он сделал россиянам в ходе интервью для YouTube-канала «Здоровье по-взрослому с Анной Шмидт».

По словам Семирядова, кариес тесно связан с атеросклерозом.

«В атеросклеротических бляшках находят определенные бактерии из полости рта, то есть они попадают в системный кровоток и транспортируются в атеросклеротическую бляшку», — предупредил врач.

Кроме того, некоторые бактерии, обитающие в ротовой полости, оседают на злокачественных новообразованиях и провоцируют тем самым их дальнейший рост, подчеркнул он. Также, по словам доктора, доказана связь кариеса с деменцией и мигренью.

