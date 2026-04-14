Назван неочевидный признак хронического недосыпа

Онколог Владимир Ивашков заявил, умение быстро засыпать — это не суперспособность, как думают многие люди, а неочевидный признак хронического недосыпа. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, нормальное время засыпания составляет 15-20 минут. Показатель менее пяти минут доктор назвал признаком хронического недосыпа.

Врач добавил, что продолжительность сна должна составлять семь-девять часов. Именно такое количество ночного отдыха помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов, ожирения и депрессии. Если человек чувствует себя хорошо всего после пяти часов сна, то это не норма, а адаптация организма, заключил Ивашков.

