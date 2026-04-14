Нутрициолог предупредила об опасности свежевыжатых соков весной

Весеннее увлечение свежевыжатыми соками на фоне авитаминоза может обернуться серьёзным ударом по печени. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, многие считают фруктовые фреши панацеей от весенней усталости и начинают пить их литрами. Однако высокая концентрация фруктозы создаёт колоссальную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Организму тяжело утилизировать такое количество сахара, что может привести к развитию неалкогольного жирового гепатоза.

В стакане свежевыжатого фруктового сока остаётся лишь фруктоза и сахар, а клетчатка, которая есть в цельном фрукте, полностью исчезает. Из-за этого подскакивает инсулин, а печень получает лишнюю нагрузку, объяснила Яблокова.

Нутрициолог подчеркнула, что лучше съесть цельный фрукт, чем «выпить» его.