Раскрыт секрет долгой и активной жизни

Прожить долгую и активную жизнь поможет здоровый образ жизни - сбалансированное питание, регулярные тренировки, минимум стресса, хороший сон и регулярная вакцинация.

"Для долгой и активной жизни важно придерживаться здорового образа жизни - эффективность входящих в это понятие составляющих подтверждена научными исследованиями. Прежде всего, необходимо разнообразно и сбалансировано питаться, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. Для этого можно придерживаться метода гарвардской тарелки", - рассказала РИА Новости врач-терапевт Алина Азизова.

Кроме того, важно регулярно заниматься физической активностью - она играет ключевую роль в поддержании физического, психического здоровья и в профилактике различных заболеваний. На тренировки нужно отводить не менее 50-60 минут 3-4 раза в неделю.

"Это может быть, например, плавание, пилатес или езда на велосипеде. Для взрослых также полезны и силовые тренировки, которые включают упражнения с собственным весом, например, приседания или отжимания. Рекомендуется включать в свое расписание две подобных тренировки в неделю", - обратила внимание врач.

Еще одна важная составляющая долгой жизни - соблюдение режима сна (не менее 7-8 часов ежедневно). Азизова объяснила, что недостаток ночного отдыха снижает активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и развития злокачественных новообразований.

"Чтобы снизить эмоциональное напряжение, полезно ежедневно уделять 10-15 минут практикам релаксации, таким как медитация или дыхательная гимнастика. Например, можно применять технику дыхания "4-7-8", которая помогает уменьшить тревожность, нормализовать пульс и артериальное давление в стрессовых ситуациях... Если в течение двух недель не получается справиться со стрессом самостоятельно, рекомендовано обратиться за помощью к психологу или психотерапевту", - обратила внимание терапевт.

Еще для поддержания здоровья лучше отказаться от курения и употребления алкоголя.

