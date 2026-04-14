Диетолог назвала главные правила безопасного пикника

Пикник на природе — отличный способ восстановить силы, но только если правильно подойти к выбору продуктов. О том, как организовать отдых без вреда для здоровья, в беседе с «Чемпионатом» рассказала диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова.

По словам эксперта, главный принцип безопасного пикника — свежесть. Фрукты и овощи должны быть твёрдыми, без гнили, а мясо лучше брать охлаждённым, а не замороженным. При этом стоит избегать скоропортящихся блюд — в жару они могут стать источником пищевого отравления.

На пикнике, отмечает диетолог, можно приготовить мясо на гриле. Причём мариновать его лучше самостоятельно с травами и специями. Магазинных шашлыков эксперт советует избегать: их происхождение и качество часто неизвестны.

Ещё один распространённый на природе вариант — овощи на углях. Кабачки, баклажаны и перец приобретают неповторимый аромат дыма.

«Не забывайте о свежей зелени — петрушке, укропе, мяте — она добавит пикантности и витаминов вашим блюдам. Фрукты станут отличным десертом и источником энергии», — добавляет эксперт.

Отдельно Юлия Кашапова напомнила о питьевом режиме: в жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому на пикнике всегда должна быть чистая питьевая вода в достаточном количестве.