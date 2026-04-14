Названы способы избавиться от рвотного рефлекса во время орального секса

Женщинам подсказали способы избавиться от рвотного рефлекса во время орального секса

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что существует несколько способов избавиться от рвотного рефлекса во время орального секса. Их она подсказала в своем Telegram-канале.

Мелехина посоветовала женщинам с такой проблемой приобрести специальный скребок для чистки языка. Если его использовать регулярно, то со временем корень языка привыкнет к тому, что его постоянно чем-то задевают, пояснила специалистка.

«Другой метод — прижимать язык вниз, выгибать его такой лодочкой, чтобы не задевался корень языка», — добавила она.

Кроме того, Мелехина посоветовала выбирать позы, специально предназначенные для глубокого орального секса. В них половой член будет входить плавно и ровно, уточнила она.

Ранее сексолог Андрей Булах рассказал, как распознать зависимость от порно. По словам специалиста, о ней может говорить эмоциональное напряжение, возникающие при попытке перестать смотреть фильмы для взрослых.