Японский профессор назвал важный фактор профилактики деменции

Повышенное артериальное давление ведет к развитию деменции – старческого слабоумия. Об этом заявил профессор Университета Фукуока Хисатоми Арима.

«Если в среднем возрасте сохраняется повышенное давление, в мелких сосудах мозга постепенно накапливаются повреждения. В результате ухудшается кровоток, развиваются небольшие инфаркты и поражения белого вещества. По мере накопления этих изменений на протяжении многих лет повышается вероятность развития сосудистой деменции в пожилом возрасте», – сказал он РИА Новости.

Профессор отметил, что следить за давлением нужно уже с возраста в 40 лет. Вернуть сосуды в прежнее состояние будет уже практически невозможно.

