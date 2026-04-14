Названо идеальное время приема пищи

Специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким рассказала, в какое время лучше всего принимать пищу.

«Завтракать лучше в течение одного-двух часов после пробуждения. Обедать лучше в районе 12.00-15.00 в зависимости от того, во сколько человек просыпается и во сколько завтракает. Человек живет по циркадным ритмам, и активный обмен веществ приходится на активную фазу дня, то есть это как раз с 12.00 до 15.00», – пояснила она РИА Новости.

Обед считается основным приемом пищи и должен совпадать с самой активной фазой дня, отметила эксперт.

