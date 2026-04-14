Можно ли есть сало каждый день: что говорят врачи

Еще недавно сало было в «черном списке» всех диетологов, но времена изменились. Сегодня все чаще слышно, что пара ломтиков — это не грех, а в чем-то даже польза, пишут авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Нутрициологи объясняют: это не просто голый жир. В сале «живут» витамины A, D и E, которые отвечают за наш иммунитет, чистую кожу и хорошее зрение. А еще там есть арахидоновая кислота — редкая штука, которая помогает мозгу и обмену веществ работать как часы.

Правда, врачи тут же ставят «звездочку»: все дело в дозировке. Золотой стандарт — 20-30 граммов в день. Это буквально два-три тонких кусочка. Идеальное комбо — с цельнозерновым хлебом, чесноком и овощами. Так и вкуснее, и для фигуры безопаснее.

Кстати, миф о том, что сало мгновенно забивает сосуды холестерином, уже считается устаревшим. Но осторожность все равно нужна. Если есть лишний вес, проблемы с сердцем или желудком — с салом лучше не частить или совсем от него отказаться.

Конечно, свет клином на сале не сошелся. Полезные жиры можно добрать из орехов, жирной рыбы, авокадо или оливкового масла — они так же круто поддерживают гормональный баланс и дают энергию.

Помните, что это история не про «можно» или «нельзя», а про чувство меры. Маленький кусочек сала отлично впишется в рацион, если в остальном ваше меню разнообразное и в нем хватает овощей.

Сало считают сытным и энергетически ценным продуктом. Один из домашних вариантов — засолка с чесноком и аджикой. Есть вариант в луковой шелухе, где его томят в ароматном рассоле со специями, а затем натирают чесночной смесью и дают «созреть» в холодильнике. Выбирайте из рецептов «ГлагоLа» тот, что придется по вкусу.