Онколог подсказал простую формулу для оценки эффективности сна

Онколог Владимир Ивашков заявил, что эффективность сна можно оценить с помощью простой формулы. Этот способ он подсказал россиянам в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, сначала необходимо разделить время сна на время, проведенное в постели. Полученное число нужно умножить на сто. Если результат получился больше 85, то сон можно считать эффективным, пояснил доктор.

Просыпаться допустимо только один раз за ночь, добавил он. При этом время повторного засыпания должно составлять не более 20 минут. Людям с частыми ночными пробуждениями специалист посоветовал провериться на апноэ. Кроме того, маркером некачественного сна он назвал ежедневную потребность в кофе сразу после подъема с кровати.

Ранее сомнолог Александр Казаченко предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина. Как объяснил врач, добавка может привести к головным болям.