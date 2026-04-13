Диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что для эффективного похудения необходимо придерживаться «правила тарелки». Его суть он раскрыл в ходе интервью для YouTube-канала «Здоровье по-взрослому с Анной Шмидт».

По словам Семирядова, во время каждого приема пищи необходимо на половину тарелки выкладывать овощи с низким содержанием крахмала. Четверть блюда должны занимать богатые белком продукты, например нежирное мясо, рыба или яйца.

Оставшуюся четверть тарелки должны занимать крупы, желательно цельнозерновые, в том числе гречка, добавил врач. Кроме того, для эффективного похудения в идеале необходимо считать калории и вести дневник питания, но это очень трудоемкий процесс, поэтому «правила тарелки» будет достаточно, отметил Семирядов.

Ранее гастроэнтеролог Елена Тимохина рассказала, как должен выглядеть идеальный ужин. По ее словам, для вечернего приема пищи подойдет бурый рис в сочетании с запеченной индейкой и овощным салатом.