Терапевт ответил, почему режим важнее, чем кажется

Дети часто мечтают, что вот вырастут — и будут ложиться спать когда угодно, это такой приятный бонус взрослой жизни. Но исследования все настойчивее говорят: хаотичный режим сна может влиять на здоровье в перспективе сильнее, чем кажется.

Оказывается, важна не только продолжительность сна, но и его стабильность — и именно она напрямую связана со здоровьем сердца. Терапевт Анна Терентьева рассказала, в чем тут дело.

Нерегулярное время отхода ко сну — реальный фактор риска

Исследование показало: если мы постоянно отправляемся в объятия Морфея в разное время, риск серьезных сердечно-сосудистых событий (в частности, инфаркта и инсульта) —заметно выше.

«Особенно это касается тех, кто и так спит меньше восьми часов — то есть, не досыпает систематически. Короче говоря, проблема не в том, чтобы иногда засиживаться допоздна, а в том, что организм в целом как бы не понимает, когда ему отдыхать. Поэтому и не умеет полноценно расслабиться», — объясняет эксперт.

Важен не только сон, но и его ритм

Раньше акцент делали на количестве сна — и это в целом остается актуальным. Но сейчас становится ясным и другой аспект: имеет значение и то, что мы спим абы как, то падаем без сил уже в девять вечера, то сидим за сериалами до трех ночи. Нерегулярный график связан с повышенным риском сердечных заболеваний, тогда как стабильный режим — наоборот, снижает общий риск смертности.

Сбивается внутренняя настройка организма

Тело живет по циркадным ритмам — внутренним часам.

«Когда человек игнорирует усталость и ложится каждый раз в разное время, эти часы начинают работать со сбоями. В результате страдает восстановление, нарушается гормональный баланс и усиливаются воспалительные процессы — и все это в целом влияет негативно на здоровье», — подчеркивает врач.

Цепная реакция: давление, пульс, метаболизм

Нерегулярный сон влияет не только на общее постоянное ощущение усталости. Он может приводить к скачкам давления, изменению частоты сердечных сокращений и нарушению обмена веществ. Со временем это накапливается и увеличивает нагрузку на сердце, даже если в остальном образ жизни кажется нормальным.

Как наладить здоровый сон

Ориентироваться стоит на собственную усталость: ложиться, когда тело действительно готово ко сну, иначе можно просто лежать и раздражаться. Удобно отталкиваться от времени подъема и считать назад примерно 7-8 часов — это дает понятную точку отсчета. Вечером лучше не перегружать себя кофеином, алкоголем и экранами, потому что они сбивают настройку сна. И главное — не идеальный режим, а более-менее стабильный: если время отхода ко сну повторяется хотя бы в большинстве дней, этого уже достаточно, чтобы сон начал выравниваться.