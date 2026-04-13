Диетолог объяснил, при каком состоянии обычные диеты не помогут похудеть

Если у вас есть инсулинорезистентность — состояние, когда чувствительность клеток организма к инсулину снижается, то попытки похудеть с помощью обычных диет могут потерпеть фиаско. Почему так происходит, объяснила семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

«Инсулин — гормон, производимый поджелудочной железой. Он контролирует проникновение глюкозы в клетки организма. Функционируя исправно, он обеспечивает нормальное распределение глюкозы, превращая ее в необходимую организму энергию. Однако порой человеческий организм утрачивает способность полноценно реагировать на инсулин, и глюкоза остается вне клеток, оседая, накапливаясь в тканях в форме жировых запасов. Такое состояние носит название инсулинорезистентности», — пояснила Анастасия Самойлова в беседе с aif.ru.

Причины такого состояния могут быть разными: генетическая предрасположенность, неправильное питание с большим количеством быстрых углеводов (мучного, сладкого), избыток жирных продуктов, низкая физическая активность, постоянные стрессы, алкоголь и табакокурение.

Если верить исследованиям, то 30-40% взрослых россиян имеют латентную форму инсулинорезистентности, даже не подозревая об этом.

При этом состоянии клетки организма теряют чувствительность к инсулину, глюкоза усваивается хуже, и на ее высокое содержание начинает реагировать поджелудочная железа — она вырабатывает еще больше гормона.

Одновременно при повышенном уровне инсулина организм получает сигнал о том, что у него имеется достаточное количество энергии, и начинает аккумулировать дополнительные запасы в виде жира. Поэтому даже при снижении потребления калорий страдающему от инсулинорезистентности человеку трудно потерять вес. Более того, диеты, построенные на жестких ограничениях, могут приводить к дополнительному увеличению запасов жира.

«Организм, привыкнув получать энергию за счет переработанной глюкозы, при любом пищевом ограничении начинает требовать ее большее количество. В результате стремительное падение уровня глюкозы запускает защитную реакцию организма, ведущую к депонированию оставшихся калорий в виде подкожного жира. Получается замкнутый круг: чем строже диета, тем быстрее организм формирует новые жировые запасы», — подчеркивает специалист.

Поэтому единственный выход в этом случае — обращение к эндокринологу, обследование и разработка персональной программы похудения под контролем врача.

Анастасия Самойлова отмечает, что для лабораторного подтверждения инсулинорезистентности чаще всего используют анализы крови на:

инсулин;

глюкозу плазмы натощак;

гликированный гемоглобин;

индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR);

липидный профиль, включающий уровень холестерина, триглицеридов и липопротеидов высокой и низкой плотности.