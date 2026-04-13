Перечисленные неочевидные продукты, мешающие похудеть

Даже если вы отказались от фастфуда и сладкого, лишние сантиметры на талии могут продолжать копиться. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий в беседе с Life.ru объяснила, какие «полезные» продукты на самом деле мешают стройности и незаметно повышают калорийность рациона.

Главный принцип набора веса, напоминает специалист, прост и неумолим: масса тела растёт, когда калорий поступает больше, чем тратится. Однако некоторые продукты создают ложное чувство безопасности, и человек переедает их, даже не замечая этого.

Эндокринолог назвала главных врагов стройности.

Орехи и ореховые пасты — до 700 ккал на 100 г. Пара горстей в течение дня закрывают значительную часть дневного рациона.

Смузи и соки — 300-500 ккал в стакане. Жидкая форма не даёт чувства сытости, и человек не замечает, как уже получил полноценный приём пищи.

Сыр — 300-400 ккал на 100 г. Несколько ломтиков незаметно увеличивают общий калораж.

Растительные масла — около 120 ккал в столовой ложке. Добавляя масло «на глаз», легко превысить норму, не получив при этом насыщения.

Фитнес-батончики и ПП-десерты — по калорийности часто не уступают обычным сладостям из-за жиров, сиропов и орехов.

Алкоголь — 7 ккал на 1 г. Также он усиливает аппетит и снижает контроль за едой.

К этому же списку эндокринолог относит гранолу, сухофрукты и протеиновые снеки — они компактны, калорийны и «улетают» незаметно.

Врач не призывает исключать орехи, сыр или масло навсегда. Достаточно научиться учитывать их энергетическую ценность и соблюдать умеренность.