Как правильно ходить в баню без вреда для здоровья

Все мы любим баню за то самое чувство «перезагрузки», когда выходишь обновленным. Но иногда вместо легкости получаешь дикую усталость или гудящую голову. Обычно все дело в трех классических ошибках, которые мы совершаем на автомате, пишет автор канала «Финские камины из талькомагнезита».

© ГлагоL

Ошибка №1: сидеть до победного

Многие до сих пор меряются стойкостью: мол, кто дольше просидел, тот молодец. На деле это работает в минус. Организм просто перегревается, сердце начинает колотить в запредельном темпе, а давление скачет. В итоге вместо пользы — сплошной стресс. Правило простое: заходите ненадолго, особенно в первый раз. И если чувствуете, что «припекает» или накатывает вялость — сразу на выход. Не надо ничего себе доказывать.

Ошибка №2: температурный шок

Прыгнуть в ледяную купель сразу из парилки — звучит эффектно, но для сосудов это настоящий удар под дых. Они только что расширились, а тут резкий спазм. Сердцу приходится экстренно перестраиваться, что вообще не полезно, особенно если оно у вас не «железное». Если вы не профи в закаливании, лучше начните с прохладного душа или просто дайте себе немного остыть в предбаннике. Пусть тело адаптируется плавно, без шока.

Ошибка №3: идти «как есть»

Баня не прощает суеты. Заскочить в парилку сразу после плотного обеда или, наоборот, на пустой желудок — плохая затея, это лишняя нагрузка. Про алкоголь вообще молчим: в жаре он бьет по сердцу и сосудам вдвойне больно. И не забывайте про воду! В парилке мы теряем очень много влаги, поэтому пить нужно обязательно, чтобы не доводить себя до обезвоживания.

Выбирайте проверенные заведения и помните, что баня требует умеренности. Особенно это важно для мужчин, ведь перегрев временно может снижать репродуктивную функцию, писал «ГлагоL».