От каких продуктов надо отказаться, чтобы снизить риск развития рака желудка

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что некоторые продукты повышают риск развития рака желудка. Их он перечислил россиянам на своем YouTube-канале.

По словам Ивашкова, переработанное мясо, такое как сосиски, колбасы и бекон, содержит большое количество нитратов и нитритов, которые после попадания в организм превращаются в канцерогены. Также риск развития рака желудка повышается при частом употреблении красного мяса, предупредил он.

Кроме того, доктор призвал сократить потребление маринадов, солений и соевых соусов. Особенно это касается людей, у которых в желудке есть бактерия хеликобактер пилори. Дело в том, что избыток соли напрямую повреждает клетки этого органа, пояснил врач.

«Международное агентство по изучению рака классифицировало употребление очень горячих напитков как вероятно канцерогенное для человека», — добавил Ивашков.

Ранее онколог Ольга Яковенко предупредила, что лишний вес представляет опасность для здоровья. Из-за него, утверждает медик, повышается риск развития нескольких видов рака.