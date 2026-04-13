Диетолог рассказал о пользе несвежих макарон

Несвежие макароны полезнее только что приготовленных, заявила диетолог Саманта Питерсон. О пользе холодных макаронных изделий она рассказала в беседе с Real Simple.

По словам Питерсон, в остывших макаронах содержатся устойчивые крахмалы, которые, в отличие от обычных, труднее перевариваются и попадают в толстый кишечник, где действуют как пребиотическая клетчатка и питают полезные кишечные бактерии. Такие крахмалы, продолжила она, не только полезны для ЖКТ, но также стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают аппетит и обмен веществ.

«Некоторые исследования показывают, что резистентный крахмал может поддерживать чувствительность к инсулину и метаболическое здоровье, особенно если является частью рациона, богатого клетчаткой», — объяснила врач.

