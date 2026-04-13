Врач объяснил, до какого возраста растут люди

Существует определённый рубеж. Врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев объяснил aif.ru, до какого возраста человек может увеличивать свой рост естественным образом.

Ключевой фактор роста — эпифизарные пластинки (зоны роста) на концах трубчатых костей. Пока они остаются открытыми, кость способна удлиняться. Самый интенсивный скачок происходит в подростковом возрасте под действием гормона роста и половых гормонов.

У девочек активный рост начинается в 10-12 лет с пиком в 11-13 лет. У мальчиков — чуть позже, в 12-14 лет, но продолжается дольше. По словам врача, раннее половое созревание ведёт к более низкому итоговому росту, а позднее — к более высокому.

Пока зоны роста открыты, организму можно помочь: важен полноценный сон (до 80% гормона роста вырабатывается ночью), сбалансированное питание с белком, кальцием, цинком и витамином D, а также умеренная физическая активность.

У большинства девушек зоны роста закрываются к 16-18 годам, хотя в редких случаях рост могут продолжаться до 18-19 лет. Юноши «растут» дольше — до 18-21 года. Однако в медицинской практике встречаются случаи, когда рост продолжался до 23-25 лет, что связано с индивидуальными особенностями и поздним половым созреванием.

После полного закрытия зон роста, подчёркивает специалист, увеличить длину костей естественным путём уже невозможно. Никакие упражнения на растяжку, специальные диеты или «чудо-таблетки» не заставят организм вырасти выше того, что заложено генетически.