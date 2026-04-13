Чем опасен норовирус и как спастись от весенних инфекций

Массовая инфекция, вызванная водопроводной водой, почти 400 заболевших - ситуация в Муроме Владимирской области остается тревожной. "Виновник" назван - это норовирус, одна из многочисленных кишечных инфекций, которыми можно заразиться через рот. Что представляет собой и чем опасна норовирусная инфекция, какие еще острые кишечные патогены активизируются весной и летом и как уберечь себя и свою семью, разбиралась "Российская газета".

ЧП в Муроме: что произошло?

9 апреля 2026 года в Муроме зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. К 10 апреля число заболевших достигло 385 человек, из которых 188 - дети. Госпитализированы 38 взрослых и 32 ребенка в состоянии средней степени тяжести, остальные лечатся амбулаторно. В ходе расследования в пробах водопроводной воды, а также в образцах у заболевших обнаружен норовирус второго типа. Основная версия - загрязнение водопроводной воды, возможно, из-за весеннего паводка или аварии на канализационном коллекторе. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Власти организовали вакцинацию населения от гепатита А и увеличили поставки в город чистой бутилированной воды.

Чем опасен норовирус?

Норовирус - это не просто "кишечный грипп", а чрезвычайно заразный возбудитель. Как пояснил "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь", кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, заражение, как правило, происходит фекально-оральным путем - когда микрочастицы выделений больного попадают в организм здорового человека с загрязненной едой или водой. Кроме того, вирус передается при прямом контакте с заболевшим или через загрязненные поверхности.

"Есть и менее очевидный, аэрозольный путь: во время сильной рвоты (а это особенность норовируса - вызывать рвоту) в воздухе остаются мельчайшие капли, содержащие вирус. Здоровый человек вдыхает эти частицы, они оседают на слизистой рта, а затем со слюной проникают в желудочно-кишечный тракт, где начинают активно размножаться. Инфекция обладает очень высокой контагиозностью: чтобы вызвать болезнь, достаточно, чтобы в организм попало всего 10-100 вирусных частиц. Для сравнения: инфекционная доза ротавируса - сотни частиц", - поясняет Андрей Поздняков.

Быстрое распространение инфекции объясняется еще и тем, что вирус невероятно живуч: сохраняется на поверхностях до 28 дней, устойчив к обычным моющим и спиртосодержащим средствам, не боится замораживания и нагревания до 60°C. Для надежной дезинфекции нужно применять сильные хлорсодержащие средства.

Какие последствия возможны при заражении?

Заболевание начинается остро: тошнота, многократная рвота, диарея до 8 раз в сутки, схваткообразные боли в животе, температура, слабость. У детей чаще преобладает рвота, у взрослых - диарея.

Главная угроза - обезвоживание. Андрей Поздняков подчеркивает: именно потеря жидкости представляет основную опасность, особенно для уязвимых групп. В первую очередь это маленькие дети - у них обезвоживание развивается стремительно из-за рвоты и поноса. Затем пожилые люди: они тяжелее переносят интоксикацию, и риск осложнений у них выше. Третья группа риска - пациенты с ослабленным иммунитетом - у них инфекция может затягиваться и протекать в более тяжелой форме.

"Хотя в большинстве случаев норовирусная инфекция проходит самостоятельно в течение 2-3 дней, но бывают и осложнения, и тяжелое течение, и даже летальные исходы - связанные именно с тяжелым течением болезни и обезвоживанием", - подчеркивает инфекционист.

Почему норовирус легко вызывает массовые вспышки?

Еще одна причина, по которой норовирус так легко распространяется, - переболевший человек может оставаться заразным даже после исчезновения симптомов, так как продолжает выделять вирус.

"Пациент продолжает выделять вирус с калом как минимум еще две недели, чувствуя себя при этом здоровым. Важно: вакцины от норовируса не существует. Поэтому крайне важно соблюдать правила гигиены", - констатирует эксперт.

Какие кишечные инфекции активизируются весной и летом?

Весна и лето - традиционный сезон подъема острых кишечных инфекций. Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта "Санпросвет" объясняют: весной (март-апрель) преобладают вирусные кишечные инфекции: норовирус, ротавирус, аденовирус, энтеровирус. Им свойственна зимне-весенняя сезонность, и вспышка в Муроме - яркое тому подтверждение. Летом (июнь-август) на первый план выходят бактериальные инфекции: сальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз, эшерихиоз, кампилобактериоз. Теплая погода создает идеальные условия для размножения бактерий в пищевых продуктах, воде. Летом мы чаще едим свежие овощи и фрукты с грядки, не всегда заботясь о том, чтобы их как следует помыть. Еще один фактор риска - купание в открытых водоемах, где можно случайно заглотнуть инфицированную воду.

Как защитить себя: профессиональные советы

Во время вспышки в городе

Используйте для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду. Кипячение убивает вирусы и бактерии. Не пейте воду из-под крана некипяченой. Приобретайте бутилированную воду только в стационарных магазинах, проверяйте целостность упаковки и срок годности. Избегайте тесного контакта с заболевшими людьми - используйте отдельную посуду, полотенца, по возможности изолируйте больного в отдельной комнате. В общественных местах по возможности избегайте использования общих туалетов. Если это неизбежно, тщательно мойте руки с мылом и обрабатывайте их антисептиком, не касайтесь лица немытыми руками. При уходе за больным надевайте перчатки, после контакта тщательно мойте руки. Проводите влажную уборку с хлорсодержащими дезинфицирующими средствами - только они эффективны против норовируса.

Общие правила профилактики кишечных инфекций (рекомендации Роспотребнадзора)

Вода: пейте только кипяченую или бутилированную воду. Забудьте про родники и колодцы в период паводков - вода в них может быть загрязнена. Руки: мойте руки с мылом перед едой, после туалета и после возвращения с улицы. Это самое эффективное средство профилактики. Продукты: тщательно мойте овощи и фрукты (желательно с применением щетки). Яйца перед приготовлением также мойте с мылом. Молоко от частников обязательно кипятите. Мясо и птицу - важно хорошо проваривать и прожаривать. Хранение: в холодильнике готовые блюда и сырые продукты нужно хранить на разных полках в закрытых контейнерах. Не допускайте длительного хранения скоропортящейся еды - например, салатов - более суток. Кухонный инвентарь: этим правилом пренебрегают многие хозяйки, а зря. Нужно использовать разные ножи и доски для сырых и готовых продуктов. Если вы сначала разделали на доске сырую курицу, а затем (даже если доску помыли) - режете на ней хлеб, - всегда есть риск заражения. Купание: при купании в водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот.

Что делать при появлении симптомов

Первые признаки кишечной инфекции - тошнота, рвота, диарея, боли в животе, температура. Нужно не ждать, а немедленно обратиться к врачу, особенно если заболел ребенок.

До приезда врача: восполняйте потерю жидкости - пейте небольшими порциями специальные солевые растворы (Регидрон, Орсоль) или минеральную воду без газа. Обычная вода менее эффективна.

Не занимайтесь самолечением - не принимайте противодиарейные препараты без назначения врача, они могут ухудшить состояние.

Изолируйте больного от остальных членов семьи, выделите ему отдельное полотенце и посуду.