Гастроэнтеролог рассказал, можно ли есть один раз в сутки

Одноразовое питание в сутки, известное как режим OMAD (one meal a day), может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, редкие, но обильные приёмы пищи создают высокую кислотно-пищевую нагрузку за короткое время. Это приводит к растяжению желудка и повышает риск дуоденогастрального рефлюкса, а также обострения гастрита.

Кроме того, при редком питании желчный пузырь сокращается недостаточно часто, что вызывает застой желчи и может спровоцировать образование камней. Среди других последствий — признаки гипогликемии (слабость, тремор) и постпрандиальная гипергликемия, создающая избыточную нагрузку на поджелудочную железу.

В долгосрочной перспективе одноразовое питание грозит дефицитом белка, витаминов B12, D и железа.

Врач допустил, что при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, наличии избыточной массы тела и отличной переносимости можно практиковать такой режим один-два раза в неделю. Однако постоянно питаться один раз в сутки категорически не рекомендуется.