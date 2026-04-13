Эндокринолог назвал два продукта, которые очистят организм от токсинов

Кому стоит включить в рацион сельдерей, рассказала эндокринолог Анастасия Самойлова.

Она указала на особое соединение в продукте - апигенин. Он снижает уровень кортизола - гормона стресса, способствуя улучшению общего самочувствия и настроения. Можно снизить уровень тревожности вдвое и сократить частоту бессонницы на 40%, получив 25 мг апигенина из сельдерея, говорится в одном из последних исследований.

Кроме того, сельдерей известен мощным лимфодренажным эффектом. Напомним, что застой лимфы - она циркулирует по всему организму, собирая токсины - вызывает отеки, целлюлит и тяжесть в ногах.

Как объяснила врач, натуральная смесь этих веществ из сельдерея стимулирует дренаж лимфатической системы, ускоряя выведение ядов из организма.

Оптимально есть сельдерей в сыром виде, добавляя в салаты с морковью, яблочным уксусом и оливковым маслом.

Есть и противопоказания: продукт может усугубить симптомы у страдающих от гастрита с повышенной кислотностью, передает "Доктор Питер".

В некоторых случаях продукт способен усиливать действие антикоагулянтов и препаратов для снижения давления. Стоит избегать сельдерея, если есть аллергия на зонтичные растения (например, морковь, петрушку). При изменении диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в свою очередь обратила внимание на капустный сок. Он помогает обезвреживать токсические вещества (например, гистамин), снижая воспаление, пишет врач в своем ТГ-канале.