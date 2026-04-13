Эксперт рассказал, как сделать тренировку эффективнее

Велогонщик Мирослав Суятин рассказал в беседе с «Чемпионатом», как сделать занятие спортом более эффективным. По его словам, секрет успеха лежит не в увеличении объёма работы, а в умении правильно восстанавливаться и анализировать.

«Рекомендую изучать как можно больше способов улучшения восстановления: массаж, растяжка, медитация и так далее. Следить, чтобы нагрузка усваивалась», — сказал эксперт.

Это и есть главный критерий эффективности: тренировка прошла не зря, если организм не просто выдержал, а смог переработать полученный стресс в рост показателей. И научиться этому можно только с годами.