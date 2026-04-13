Кардиолог назвала идеальные продукты для сердца

После 50 лет нужно быть особенно внимательным к здоровью сердца и сосудов, соответственно, от вредных привычек лучше отказаться совсем, а кроме того, необходима физическая активность.

«Выделить из множества продуктов самые полезные для сердца и сердечной деятельности довольно сложно, но я считаю, что наиболее предпочтительной для сердца будет комбинация жирной рыбы, зелени и фруктов с ягодами. Рыба (тунец, сардины, лосось, форель) полезна тем, что она содержит омега-3 кислоты, которые снижают артериальное давление, уменьшают риск атеросклероза и образования тромбов. Польза зелени для сердца в содержащейся в ней нитратах, витамине К, снижающих артериальное давление и риск инфаркта на 12-26%», — сообщила «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, кардиолог высшей категории, главный врач Больницы интенсивного лечения г. Мариуполя Валентина Гавриляк.

Ягодам в кардио-диете отводится особая роль, отметила кардиолог.

«Антоцианы, особые вещества в составе черники, ежевики, смородины, вишни, улучшают эластичность артерий. О сухофруктах, прежде всего кураге, тоже не забываем», - добавила она.

