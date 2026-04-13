Гастроэнтеролог перечислил правила здоровой дефекации

Чтобы достичь здоровой дефекации, необходимо придерживаться нескольких правил, рассказала гастроэнтеролог Триша Пасрича. Их врач перечислила в беседе с Metro.

Прежде всего она призвала прислушиваться к своему организму и идти в туалет, когда возникает такое желание. Важно также приучаться чувствовать себя комфортно в незнакомых туалетах. Для это Пасрича рекомендовала носить с собой мини-спрей для туалета или слушать музыку в незнакомой уборной.

Кроме того, здоровой дефекации способствует обильное питье и богатый клетчаткой рацион, отметила врач. Не менее важно для здоровой дефекации и состояние мышц тазового дна, обратила внимание Пасрича. Чтобы они расслабились, можно приподнять колени над бедрами, подложив под каждую ступню скамеечку для ног или рулон туалетной бумаги.

Помогут расслабить эти мышцы и дыхательные упражнения, заверила доктор.

«Наклонитесь вперед над коленями, сожмите руку в кулак. Прижмите губы к указательному и большому пальцам и дышите в них, как будто дуете в трубу. Попробуйте сделать три долгих выдоха подобным образом, чтобы начать дефекацию, а затем продолжайте, пока не закончите», — рекомендовала врач.

При этом от использования гаджетов в уборной Пасрича порекомендовала отказаться. По словам гастроэнтеролога, из-за них человек проводит слишком много времени на унитазе.