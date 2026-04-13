Дерматолог объяснил, можно ли использовать ретинол до 30 лет

Многие уверены, что антивозрастная косметика нужна только после 30-35 лет. Однако современная дерматология придерживается иного мнения. В беседе с «Чемпионатом» косметолог, дерматолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Титова объяснила, почему ретинол эффективен и даже необходим в более молодом возрасте.

© Чемпионат.com

Как отметила эксперт, эстетическая медицина сегодня переходит от реактивной коррекции возрастных изменений к проактивной профилактике. И ретинол, эффективность которого доказана десятилетиями клинических наблюдений, занимает в этом процессе ведущее место.

Главный аргумент в пользу раннего применения кроется в биохимии кожи. Уже с 25 лет содержание коллагена начинает снижаться примерно на 1% в год. Происходит не только уменьшение количества волокон, но и ухудшение качества матрикса кожи. Применение ретиноидов в возрасте 20-30 лет позволяет прервать этот процесс на ранних стадиях.

«Использование средств с ретинолом в этом возрасте служит не для коррекции возрастных изменений, а для максимально долгого сохранения молодости кожи», — подчеркнула Мария Титова.

Кроме того, для возрастной группы до 30 лет ретинол остаётся одним из главных средств в борьбе с акне. Он предотвращает образование микрокомедонов — предшественников высыпаний, стимулирует заживление в очаге воспаления и помогает избежать поствоспалительной гиперпигментации и атрофических рубцов.

Врач предостерегает, что использование ретиноидов требует грамотного подхода. В начале терапии возможно раздражение, покраснение и шелушение, поэтому важно соблюдать правила нанесения. Среди эффективных стратегий минимизации побочных эффектов — метод короткого контакта, техника «сэндвича» (между слоями крема) и постепенное увеличение частоты применения. Начинать рекомендуется с минимальных концентраций, нанося препарат только на сухую кожу вечером.

По словам эксперта, первые результаты в терапии акне становятся заметны через 4-8 недель, а антивозрастной эффект — через 3-6 месяцев регулярного применения. Главное условие успеха — индивидуальный выбор молекулы и режима нанесения.