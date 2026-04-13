О чем говорит привычка подсаливать уже готовые блюда

Привычка подсаливать уже готовые блюда может свидетельствовать о дефиците натрия и развитии хронических заболеваний.

«В первую очередь, это может быть связано с нарушением электролитного баланса, например с дефицитом натрия или других минеральных веществ. Человек может интуитивно компенсировать этот дефицит, добавляя соль в пищу», – указала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

Врач отметила, что это может свидетельствовать также о пониженном артериальном давлении и проблемах с надпочечниками.

Ранее «СП» сообщала о том, что дефицит одного ключевого нейромедиатора — дофамина — может стать отправной точкой развития болезни Паркинсона, одного из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний.