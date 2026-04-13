Врач развеял главный детский страх о пробе Манту

Заведующая кафедрой Кемеровского медуниверситета Вера Вавилова официально опровергла распространённый миф о том, что место инъекции при пробе Манту нельзя мочить. По словам профессора, вода сама по себе не способна повлиять на достоверность теста, однако родителям стоит помнить о других, куда более важных ограничениях.

Доктор медицинских наук, профессор Вера Вавилова, которая также возглавляет региональное отделение «Союза педиатров России» в Кемеровской области, внесла ясность в вопрос, волнующий многих родителей: можно ли намочить «пуговку» после пробы Манту.

Оказывается, популярный запрет родом из советского прошлого, когда врачи использовали накожные пробы (например, реакцию Пирке), и тогда контакт с водой действительно мог исказить результат. Сегодня же туберкулин вводится строго внутрикожно, что делает водные процедуры полностью безопасными для точности диагностики.

Тем не менее профессор в интервью изданию РИА Новости подчеркнула, что отсутствие запрета на мытьё не означает вседозволенности. Главное правило, которое необходимо соблюдать до оценки результатов (а их проверяют на третьи сутки), — избегать любого механического воздействия на место укола.

«Можно мочить, но нельзя тереть мочалкой, заклеивать пластырем или обрабатывать антисептиками», — резюмировала Вавилова.

Более того, специалист советует временно воздержаться от посещения бани или сауны, так как интенсивное потоотделение и перегрев организма могут создать ложное впечатление о наличии воспалительного процесса.

Врачи напоминают, что проба Манту — это не прививка, а аллергодиагностический тест, который оценивает напряжённость иммунитета к туберкулёзу. Помимо гигиены, на результат может повлиять приём некоторых лекарств, поэтому перед процедурой важно проконсультироваться с педиатром.

Если же вода случайно попала на папулу, не стоит паниковать: достаточно аккуратно промокнуть это место мягким полотенцем и больше его не тревожить до визита к врачу.

