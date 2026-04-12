Почему куличи полезно есть вприкуску с яйцом

Согласно традиции, разговляться в Пасху надо освященным яйцом и кусочком кулича. Оказывается, это сочетание разумно и с точки зрения пользы для организма, рассказала в своем канале в MAX эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

"По традиции разговляться следует яйцом и кусочком кулича. И это очень разумное сочетание: углеводный, "сахарный" кулич, съеденный с высокоусвояемым белком яйца, замедлит рост глюкозы в крови и в меньшей степени увеличит запасы жировой ткани, как если это было бы без яйца", - написала Зухра Павлова.

Врач напомнила, что белок из яйца усваивается на 98%. Для сравнения, усвоение его из грибов составляет всего 20%.

Причем, по словам специалиста, в желтке этого органического вещества гораздо больше, чем в белке, поэтому исключать его из пищи нерационально.

Яйца полезно есть, если вы хотите восстановиться после болезни, нарастить или удержать мышечную массу или просто поддержать здоровый рацион, добавила эндокринолог.