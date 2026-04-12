Профессор назвал неожиданный способ продлить здоровую жизнь

Секрет продления здоровой жизни оказался проще, чем предполагалось. Профессор Университета Сальвадора, врач Себастьян Ла Роса заявил, что ключ к долголетию — умеренное ограничение калорийности питания.

© Чемпионат.com

Специалист уточнил, что речь идёт не о голодании, а о сокращении привычного объёма пищи на 20–40%. При этом крайне важно не урезать поступление витаминов и нутриентов. Такой подход, по словам доктора, запускает клеточные механизмы омоложения.

Ла Роса также обратил внимание на разницу между хронологическим и здоровым долголетием: по его мнению, бессмысленно доживать до 120 лет, если последние десятилетия пройдут в обездвиженном состоянии. В дополнение к диете он назвал необходимыми условиями спорт, низкий уровень стресса и качественный сон.