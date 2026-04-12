Когда особенно важно вакцинироваться от бешенства

Решение о необходимости вакцинации от бешенства принимается в том числе в зависимости от ситуации с заболеванием в конкретном регионе и места укуса. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"У нас есть четкая градация. Во-первых, благополучные или неблагополучные территории по бешенству. Это каждый раз оценивается, в каждом регионе по-своему. Прежде всего нас интересует, болеют ли дикие животные. Второе - куда укусило животное. Чем выше - голова, допустим, лицо, шея - тем вопрос с введением препарата стоит острее", - сказал Онищенко.

Также, по его словам, решение о необходимости вакцинации принимается в зависимости от поведения укусившего животного - например, если это лиса, она зашла в город и никого не боится, то, скорее всего, она больна. Кроме того, академик добавил, что важны и результаты обследования животного, которое, как правило, умерщвляют. Если оно не было поражено, то и препарат вводить не нужно.