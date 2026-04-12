Доктор рассказал, отказ от какой еды помог выжить заболевшим раком

Врачи предупредили об особом коварстве продуктов, которые на первый взгляд кажутся безвредными. Считается, что ультраобработанная еда вредна из-за своей высокой калорийности и сложного состава. Она провоцирует воспаление и способна довести до развития рака.

В числе "ультрапереработки" в том числе хлопья для завтрака, йогурты с фруктовыми вкусами, магазинные соусы. Все то, что многие привыкли считать относительно полезным, если сравнивать с газировкой, сосисками, чипсами и прочей "мусорной" едой, как говорят некоторые диетологи.

Доктор Мариалаура Боначчо отметила, что особой разницы нет - ультрапереработанные продукты содержат вещества, которые используют в промышленной обработке. Они вмешиваются в метаболические процессы, нарушают микрофлору кишечника и провоцируют воспаление, передает Neuromed.it. Специалисты отмечают, что иногда менее безопасно съесть домашний десерт с сахаром, чем сидеть на йогуртовой диете.

В ходе нового исследования выяснилось, что уже после постановки диагноза "рак" среди тех, у кого в рационе было наибольшее количество ультрапереработанных продуктов, уровень смертности от любых причин был на 48% выше (а уровень смертности от рака - на 57% выше) по сравнению с теми, кто старался ограничивать подобное питание. Материал об этом опубликован в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Боначчо заметила, что сейчас наблюдается тревожная тенденция: несмотря на все предупреждения врачей, ультрапереработанные продукты постепенно вытесняют свежую еду из рациона людей.

Она добавила, что ультрапереработанными, скорее всего, являются продукты, содержащие более пяти ингредиентов или даже всего одну пищевую добавку. На это стоит обращать внимания, читая этикетки продуктов в магазине.