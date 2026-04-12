Врач объяснил, чем опасны фрукты и соки

Среди продуктов, которые считаются полезными, но при этом могут резко повышать сахар, в первую очередь стоит назвать фрукты.

«Всем кажется: если не есть хлеб, а есть фрукты, значит, питание уже правильное. Но мы забываем, что есть фрукты с очень высокой углеводной нагрузкой. Например, бананы – там много крахмала. Или сладкий виноград, в котором очень много сахара. Это не значит, что фрукты вредны: это и клетчатка, и витамины. Но мера здесь принципиальна. Если её нет, для углеводного обмена такая «польза» уже не безобидна», - сообщила «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, вице-президент Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) Любовь Станкевич.

То же самое касается соков и соковых диет.

«Они часто воспринимаются как образец здорового питания, хотя на деле это концентрат сахара без клетчатки. Чтобы сделать один стакан сока, человек использует три-четыре фрукта, которые целиком, скорее всего, за один раз не съел бы. В результате получает быстрый скачок сахара, а вслед за ним и инсулина. Сейчас это хорошо видно по системам непрерывного мониторинга глюкозы. Проблема ещё и в том, что после сока быстро снова появляется чувство голода. Поэтому такие напитки начинают пить часто, каждые час-два, и поджелудочная железа всё время получает новый стимул к работе», - отметила врач.

Если человек ест нормально три-четыре раза в день, между приёмами пищи у поджелудочной есть время отработать и отдохнуть. При частых сладких перекусах и соках такого периода отдыха нет, а большие пики сахара и инсулина просто изнашивают систему, резюмировала врач.