Эндокринолог дал россиянам совет перед Пасхой

Эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий рассказала, как правильно питаться на Пасху, чтобы избежать резкого ухудшения самочувствия. Свои советы она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что резкая смена рациона после окончания поста и переедание могут стать серьезной нагрузкой для организма. По ее словам, когда в один день в меню в неограниченных количествах возвращаются жирные блюда, сладости и алкоголь, это грозит возникновением тяжести в желудке, вздутия, изжоги и обострением хронических заболеваний ЖКТ.

Одерий посоветовала на Пасху контролировать размер порций.

«Чтобы избежать переедания, старайтесь накладывать еду в одну тарелку, а не пробовать все подряд. Ешьте медленно, давая организму время почувствовать насыщение, и делайте паузы между блюдами. Даже полезные продукты в избытке могут вызывать дискомфорт», — рассказала врач.

Также она призвала вводить в рацион продукты, которые были исключены на время поста, постепенно: сначала добавить яйца и немного творога, затем — небольшую порцию мяса и только потом — более сложные блюда. Так организм успеет адаптироваться без перегрузки.

Еще одна рекомендация врача — соблюдать умеренность. По ее словам, лучше ограничиться одним-двумя небольшими кусочками кулича, не злоупотреблять алкоголем, пить достаточно воды, а также сочетать мясо с овощами.

«Легкая физическая активность после приема пищи помогает ускорить пищеварение, снизить уровень сахара в крови (у людей с сахарным диабетом) и уменьшить чувство тяжести. Это не должна быть интенсивная тренировка — достаточно прогулки на свежем воздухе», — добавила врач.

Ранее в Роскачестве назвали дневную норму пасхальных куличей. Специалисты ведомства рекомендовали ограничиться 150-200 граммами продукта в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра.