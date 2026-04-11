Перечислены «здоровые перекусы», которые на самом деле вредят ЖКТ

Многие из нас стремятся питаться правильно и выбирают для перекусов то, что принято считать полезным: смузи, йогурты, хлебцы, овощные палочки. Но действительно ли эти продукты так безобидны для желудочно-кишечного тракта?

Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit назвала пять популярных «здоровых» перекусов, которые на самом деле могут навредить ЖКТ.

Коварные смузи

Сегодня стало модно начинать день с яркого стакана смузи, считая его кладезем витаминов. Однако, по словам эксперта, это не совсем так.

«Это концентрированный удар фруктозы и просто холод по пустому желудку», — объясняет она.

Чтобы переварить ледяную смесь, организм тратит много энергии, пищеварение замедляется, а ферментам сложно работать с таким коктейлем.

«Что в итоге? Вздутие, резкий скачок сахара в крови и голод уже через час», — перечисляет блогер.

Чтобы минимизировать риски, пить смузи нужно маленькими глотками и не холодным. А лучше — в дополнение к еде, а не вместо нее.

Гранола и мюсли-батончики как сахарная «бомба»

Готовые батончики и мюсли из супермаркета часто позиционируются как полезный перекус из цельных злаков и орехов. Но реальность, по словам эксперта, иная.

«Это часто скрытый сахарный завод: сиропы, тот же мед в избытке, пальмовое масло, сухофрукты в глазури», — предупреждает Фозилова.

Для кишечника такой перекус становится настоящим пиршеством для патогенных бактерий, которые обожают сахар.

«Итог: брожение, газообразование, может быть воспалительная реакция», — поясняет она.

Нужно читать состав как детектив: первые три ингредиента не должны быть сахарами. Лучший вариант — сделать гранолу самостоятельно.

Обезжиренные йогурты и творожки

Многие покупают обезжиренные йогурты с нулевым процентом жирности, считая их более полезными. Эксперт с этим категорически не согласна.

«Чтобы продукт без жира был вкусным, в него добавляют крахмал, сахар и кучу списков», — объясняет она.

Жир — важный носитель вкуса и необходим для усвоения витаминов. Без него перекус становится пустым и часто провоцирует скачки инсулина.

«Мы не наедаемся, поджелудочная работает на износ, а кишечная микрофлора недополучает полезных веществ для здоровья слизистой», — описывает последствия Шахноза.

Оптимальнее выбирать натуральные продукты с нормальной жирностью.

«2,5-5% — это норма, это полезно», — подчеркивает блогер.

Рисовые хлебцы: высокий гликемический удар

Воздушные рисовые хлебцы выглядят как идеальный низкокалорийный перекус. Но их подвох, по словам Шахнозы, в другом.

«Это почти чистый крахмал, который в организме моментально превращается в глюкозу», — поясняет она.

Чувство сытости исчезает через 15-20 минут.

«Итог: скачок инсулина, за которым следует резкий упадок сил и новое чувство голода», — предупреждает эксперт.

Не стоит рассматривать хлебцы как самостоятельный перекус.

«Это просто транспорт для полезных жиров и белков: творога, арахисовой пасты и так далее», — советует Шахноза.

Сырые овощи в больших количествах

Казалось бы, что вредного в овощах? Однако, по словам блогера, все дело в количестве. Сырая капуста, морковь или перец могут вызвать раздражение стенок кишечника.

«Вместо легкости — ощущение, что ты надутый шарик», — описывает итог Шахноза.

Правильнее сочетать сырые овощи с чем-то жиросодержащим — хумусом или авокадо.