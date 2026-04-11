Перечислены «здоровые перекусы», которые на самом деле вредят ЖКТ

«Здоровые перекусы», которые на самом деле вредят ЖКТ
Многие из нас стремятся питаться правильно и выбирают для перекусов то, что принято считать полезным: смузи, йогурты, хлебцы, овощные палочки. Но действительно ли эти продукты так безобидны для желудочно-кишечного тракта?
Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit назвала пять популярных «здоровых» перекусов, которые на самом деле могут навредить ЖКТ.
Коварные смузи
Сегодня стало модно начинать день с яркого стакана смузи, считая его кладезем витаминов. Однако, по словам эксперта, это не совсем так.
«Это концентрированный удар фруктозы и просто холод по пустому желудку», — объясняет она.
Чтобы переварить ледяную смесь, организм тратит много энергии, пищеварение замедляется, а ферментам сложно работать с таким коктейлем.
«Что в итоге? Вздутие, резкий скачок сахара в крови и голод уже через час», — перечисляет блогер.
Чтобы минимизировать риски, пить смузи нужно маленькими глотками и не холодным. А лучше — в дополнение к еде, а не вместо нее.
Гранола и мюсли-батончики как сахарная «бомба»
Готовые батончики и мюсли из супермаркета часто позиционируются как полезный перекус из цельных злаков и орехов. Но реальность, по словам эксперта, иная.
«Это часто скрытый сахарный завод: сиропы, тот же мед в избытке, пальмовое масло, сухофрукты в глазури», — предупреждает Фозилова.
Для кишечника такой перекус становится настоящим пиршеством для патогенных бактерий, которые обожают сахар.
«Итог: брожение, газообразование, может быть воспалительная реакция», — поясняет она.
Нужно читать состав как детектив: первые три ингредиента не должны быть сахарами. Лучший вариант — сделать гранолу самостоятельно.
Обезжиренные йогурты и творожки
Многие покупают обезжиренные йогурты с нулевым процентом жирности, считая их более полезными. Эксперт с этим категорически не согласна.
«Чтобы продукт без жира был вкусным, в него добавляют крахмал, сахар и кучу списков», — объясняет она.
Жир — важный носитель вкуса и необходим для усвоения витаминов. Без него перекус становится пустым и часто провоцирует скачки инсулина.
«Мы не наедаемся, поджелудочная работает на износ, а кишечная микрофлора недополучает полезных веществ для здоровья слизистой», — описывает последствия Шахноза.
Оптимальнее выбирать натуральные продукты с нормальной жирностью.
«2,5-5% — это норма, это полезно», — подчеркивает блогер.
Рисовые хлебцы: высокий гликемический удар
Воздушные рисовые хлебцы выглядят как идеальный низкокалорийный перекус. Но их подвох, по словам Шахнозы, в другом.
«Это почти чистый крахмал, который в организме моментально превращается в глюкозу», — поясняет она.
Чувство сытости исчезает через 15-20 минут.
«Итог: скачок инсулина, за которым следует резкий упадок сил и новое чувство голода», — предупреждает эксперт.
Не стоит рассматривать хлебцы как самостоятельный перекус.
«Это просто транспорт для полезных жиров и белков: творога, арахисовой пасты и так далее», — советует Шахноза.
Сырые овощи в больших количествах
Казалось бы, что вредного в овощах? Однако, по словам блогера, все дело в количестве. Сырая капуста, морковь или перец могут вызвать раздражение стенок кишечника.
«Вместо легкости — ощущение, что ты надутый шарик», — описывает итог Шахноза.
Правильнее сочетать сырые овощи с чем-то жиросодержащим — хумусом или авокадо.
«И не делать их основой перекуса, если ваш кишечник капризничает», — резюмирует эксперт.