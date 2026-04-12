Назван возраст, в котором сложнее всего бросить курить

Сложнее всего избавиться от вредных привычек россиянам в возрасте 45-54 лет. Почти половина людей в этой возрастной группе не смогли отказаться ни от одной из них. При этом среди тех, кому все же удалось изменить образ жизни, чаще всего удается бросить курить (17%). Также сравнительно легче люди отказываются от переедания (12%) и вредной пищи (11%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Аналитики назвали и самые распространенные вредные привычки. Лидирует курение его отметили 43% опрошенных. Далее следуют нарушение режима сна (37%), низкая физическая активность (35%), интернет-зависимость (31%) и переедание (24%).

В целом 86% участников исследования признались, что имеют или имели вредные привычки, при этом 41% из них не смогли избавиться ни от одной.

Одновременно большинство россиян осознают ответственность за свое здоровье 96% уверены, что именно они сами отвечают за свое состояние.

Кроме того, многие стараются внедрять полезные привычки. Чаще всего это прогулки на свежем воздухе (51%), физическая активность (41%), а также соблюдение режима сна и правильное питание (по 36%).

Ранее врач-гериатр Елена Павлова рассказала, как курение влияет на работу мозга. По ее словам, курильщики страдают прежде всего от болезней легочной и сердечно-сосудистой системы. Однако не менее серьезное негативное воздействие курение оказывает и на мозговую деятельность и когнитивные функции. Кроме того, у людей, которые курят на протяжении многих лет, ускоряется старение мозга, добавила специалист.