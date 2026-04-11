Старость — один из самых неопределенных рубежей в жизни. Ее ждут и боятся, но почти никто не знает, когда она наступит. Кто-то считает, что пожилой возраст начинается после выхода на пенсию, кто-то называет рубежом 60 или 65 лет, а кто-то утверждает, что его старость не коснется. Ответ, который дает современная наука, звучит весьма неоднозначно: у каждого старость наступает в свое время, а зависит это сразу от множества факторов. «Лента.ру» разбиралась, можно ли определить этот момент, как понять, что старость наступила, и можно ли замедлить ее неизбежный приход.

Старение начинается раньше, чем кажется

С биологической точки зрения старение не происходит в какой-то определенный момент, как по щелчку пальцев. Это долгий процесс, незаметно протекающий в организме годами. С 25-30 лет начинают накапливаться повреждения ДНК, укорачиваются теломеры, меняется обмен веществ и постепенно снижается мышечная сила.

Это не означает, что в 30 лет люди сразу же становятся пожилыми. Они все еще молоды, но с этого времени старение становится постоянным фоном жизни.

Оно может идти по-разному. Некоторые исследования показывают, что организм переживает два переломных этапа взросления. Первый примерно в 45 лет и второй — в 60. Во время каждой фазы происходят массовые молекулярные и клеточные изменения, которые могут запускать хронические заболевания.

Другие источники предполагают, что старение сначала идет очень медленно, а затем резко ускоряется между 45 и 55 годами. Хотя обе модели выглядят логично, они не дают ответа на главный вопрос: когда возрастные изменения начинают ощутимо снижать качество жизни.

От чего зависит старение

Явного момента старения не существует, так как нет одного конкретного события, ответственного за возрастные изменения. В реальности за это отвечает множество процессов, которые идут параллельно и не останавливаются в течение всей жизни. Важно не когда они начинаются, а как быстро происходят и как влияют на биологический возраст.

Доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского Университета Светлана Рыкова отметила, что он может совпадать с хронологическим, отставать от него или, наоборот, обгонять.

Скорость процессов старения лишь отчасти зависит от генетики, экологии или других факторов, на которые нельзя повлиять. Остальное зависит от человека, от того, как он живет, какой выбор делает и что с ним происходит в течение жизни.

«Физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, здоровый сон и психологическая устойчивость помогают сохранить биологический возраст. Также важную роль играют экология и социальная активность. Все это запускает механизмы контроля клеточного старения», — Светлана Рыкова, доцент кафедры клинической фармакологии.

Старость — это не возраст

Принято считать, что пожилыми становятся в 60-65 лет. Но в реальности эта граница условна, часто она в большей степени зависит личного восприятия, чем от биологии. Например, многие дети считают старыми своих 30-летних родителей, в юности к старым причисляют 40-летних, а к 60 годам граница старости отодвигается к 70 или даже к 75 годам.

«Это может быть связано с тем, что люди не хотят стареть, поэтому откладывают наступление старости», — объясняет исследователь Маркус Веттштайн из Берлинского университета имени Гумбольдта.

Вместе с коллегами он опросил более 14 тысяч пенсионеров и пришел к выводу, что люди могут объективно оценивать чужую старость, но свой биологический возраст занижают.

На 8 лет моложе своего реального возраста чувствуют себя пенсионеры.

По мнению Веттштайна, одна из причин этого заключается в том, что в обществе пожилых людей воспринимают негативно. Их считают слабыми, беспомощными и неспособными принимать рациональные решения. Даже если на самом деле это не так, постоянные напоминания о возрасте и стереотипы негативно влияют на здоровье и продолжительность жизни. Поэтому качество жизни пожилых людей значительно зависит от того, как к возрасту относятся окружающие и сам человек, уверен эксперт.

Почему старение ускоряется

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: старение не определяется только возрастом. На него влияет сочетание многих факторов, в том числе таких, которые на первый взгляд не имеют отношения к здоровью. В первую очередь это стресс, изоляция, одиночество и депрессия.

С возрастом таких психологических аспектов становится больше. Происходит это из-за того, что меняется структура привычной жизни: умирают родители, дети становятся самостоятельными, сужается круг общения, а из-за выхода на пенсию пропадает ощущение востребованности.

Все эти события почти никогда не воспринимаются как факторы старения и тем не менее вносят значительный вклад в его скорость. Например, одиночество и хронический стресс напрямую связаны с воспалительными процессами, ухудшением иммунитета и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток общения и социальной активности ведет к снижению памяти и ухудшению когнитивных способностей, а бессонница вредна вообще для всех систем организма.

Но главная опасность психологических факторов даже не в этом. Под их влиянием люди чаще употребляют алкоголь, курят, неправильно питаются или неделями не выходят из дома. Каждое из этих действий разрушительно. Со временем это запросто может приблизить старость на десятилетия.

Можно ли обмануть старение

Эксперты уверяют: хотя старение нельзя остановить, его можно контролировать и даже замедлить. Эту мысль популяризировал один из самых известных энтузиастов долголетия, математик Обри де Грей. Он ожидал, что в ближайшие годы произойдут открытия в медицине, с помощью которых можно будет продлить жизнь на 10 или даже 20 лет. От людей же требовалось просто дожить до этого времени, сохранив при этом относительно крепкое здоровье.

Де Грей полагал, что такой метод открывает путь к практически бесконечной жизни, так как прогресс в медицине будет находить новые способы продления жизни. Спустя несколько лет ему пришлось признать, что наука развивается не так быстро, как он рассчитывал. Тем не менее ученый по-прежнему верит, что будущее за технологиями, которые помогут как можно дольше оставаться здоровыми в пожилом возрасте.

Концепция Де Грея во многом совпадает с тем, что происходит в современной медицине, где фокус смещается в сторону ранней диагностики и профилактики заболеваний. Замдиректора Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского Университета Валерия Кузоватова рассказала, что технологии для предупреждения болезней уже пытаются внедрить в практику. Они позволяют создавать «цифровых двойников», отслеживать метаболизм и предсказывать заболевания за годы до их появления.

«Создается база для исторического перехода от медицины, которая реагирует на уже существующие болезни, к медицине, предупреждающей о них заранее», — Валерия Кузоватова, замдиректора Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта в медицине.

А доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского Университета Светлана Рыкова отметила, что люди уже сейчас могли бы жить до 120 лет, при условии генетической предрасположенности и идеальных условий жизни. Однако в реальности долгожители встречаются редко, так как постоянно контролировать все факторы старения крайне сложно.

«Продолжительность жизни зависит от сложного взаимодействия генетики, образа жизни и окружающей среды», — подчеркнула специалистка.

Как люди отчаянно ищут «лекарство от старости»

Идея, что старость можно обратить вспять, давно беспокоит людей и нередко толкает их на отчаянные эксперименты. В начале XX века французский хирург русского происхождения Сергей Воронов пересаживал пожилым мужчинам яички обезьян. Он считал, что в половых железах заключается секрет молодости. В этом веке интерес к омоложению еще усилился, и вокруг него выросла целая индустрия биохакинга.

Один из самых известных ее представителей, предприниматель Брайан Джонсон, посвятил жизнь борьбе со старением. Каждый день он соблюдает строгий режим сна, питания, принимает сотни добавок и пробует весьма рискованные методы омоложения, вроде переливания плазмы сына и воздействия тока на пенис.

Но даже такие радикальные вмешательства не помогли ему повернуть старение вспять. Все что удалось миллиардеру — немного замедлить процесс. Теперь за год он стареет не на 365, а всего на 277 дней.

Как отмечает биоинженер Ирина Конбой, это хорошо иллюстрирует границу современных возможностей.

«Если вы думаете, что можно сделать какую-то процедуру и помолодеть, — это невозможно. Я бы сказала, что сейчас у нас нет способа остановить старение, добиться его стабилизации или постепенно омолодиться», — говорит она.

Тем не менее эксперт уверена, что если правильно вложить время, усилия и ресурсы, то скоро такая технология появится.